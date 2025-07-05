Tammy Abraham transferinin ardından bir santrfor hamlesi daha yapmak isteyen Beşiktaş, gündemine Anderlecht forması giyen Danimarkalı golcü Kasper Dolberg'i aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Yeni sezonda güçlü bir hücum hattına sahip olmak isteyen Beşiktaş'ta Kasper Dolberg ismi gündeme geldi. Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlılar; Tammy Abraham hamlesiyle ses getirirken şimdi de Danimarkalı yıldız Dolberg'i listesine dahil etti. 27 yaşındaki futbolcunun hem kanat forvet olarak oynayabilmesi hem de santrforda yer alabilmesi önemli bir detay olarak dikkat çekiyor. Belçika'da Anderlecht'te oynayan Kasper Dolberg'in kulübüyle Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

45 MAÇTA 24 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezon Anderlecht formasıyla 45 resmi maçta 24 gol atarak dikkat çeken Danimarkalı yıldız, Almanya'dan da bazı kulüplerin listesinde bulunuyor. Abraham'ın yanında güçlü bir forveti daha kadrosunda bulundurmak isteyen Beşiktaş'ın Dolberg için kiralama teklifini sunacağı dile getirildi. 27 yaşındaki forvet için Abraham'daki gibi satın alma opsiyonlu kiralama formülünün masaya yatırılması bekleniyor. Kara Kartal'ın detaylı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

İSTİKRARIYLA ÖNE ÇIKTI

Kasper Dolberg, istikrarlı yapısıyla ön plana çıkıyor. Danimarkalı forvet, kariyeri boyunca Belçika'da Anderlecht'te 87 maçta 39 gol atarken 7 de asist yaptı. Dolberg, Hollanda'da Ajax döneminde 119 karşılaşmada 45 gol, 16 asistle oynarken, Fransa'da Nice'te 85 maça 24 gol, 7 asist sığdırdı.

DANİMARKA'NIN FORVETİ

Beşiktaş'ın hedefindeki Kasper Dolberg, Danimarka Milli Takımı'nda düzenli olarak forma giyiyor. Danimarka Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası ve EURO 2024'te şans bulan 27 yaşındaki Dolberg; bugüne kadar ülkesinin formasıyla 55 karşılaşmada 12 gol attı, 2 asist yaptı.

AJAX ALTYAPISI ÇIKIŞLI

Danimarka futbolunun önemli golcüleri arasında olan Kasper Dolberg, futbolda altyapı eğitimini Ajax'ta aldı. Ajax'la daha sonra A takım seviyesine de çıkan 27 yaşındaki yıldız forvet, 1 Hollanda Ligi şampiyonluğu, 1 Hollanda Kupası ve 1 Hollanda Süper Kupası kazandı.