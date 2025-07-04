Beşiktaş'ın Roma'dan kadrosuna kattığı İngiliz golcü Tammy Abraham kulüp televiyonuna açıklamalarda bulundu.

İŞTE TAMMY ABRAHAM'IN AÇIKLAMALARI

"ÇOK HEYECANLIYIM"

"Gelmeden önce Batshuayi, Dele ve Redmond ile konuştum. Ayrıca, Chamberlain'i de aradım. Herkes, buradaki yaşam hakkında çok güzel şeyler söyledi. Ama en önemlisi, ailemin bakış açısıydı. Herkes çok olumlu konuştu. Ben de çok heyecanlıyım."

"SAHADA KARAKTERİMİ ORTAYA KOYACAĞIM"

"Ben kazanmayı isteyen biriyim. Ve bence taraftarlar da bunu ilk dakikadan göreceklerdir. Kazanmak istiyorum. Takımımın kazanmasına yardım etmek için elimden gelen her şeyi yaparım. Sahada karakterimi ortaya koyacağım. Takımıma yardım etmek, skor yaratmak için buradayım. Defans yapmam gerekirse onu da yaparım. Sadece, bekleyip göreceğiz."

"BEŞİKTAŞ'TA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

"İlk teklif geldiğinde ne hissettin? Transfer süreci nasıl ilerledi?"

"Teklif geldiğinde Meksika'da tatildeydim. Teknik direktörümüzle konuşma şansım oldu. Bana anlattıklarına hayran kaldım. Kulübü zaten biliyordum. Çocukluk yıllarımda, Şampiyonlar Ligi'nde görmüştüm. Şimdi burada olmak; buradaki yaşamı ve kültürü deneyimlemek çok güzel. Ve kendimi bir Beşiktaş oyuncusu olarak adlandırmaktan gurur duyuyorum."

"GÜVENLİKLER OLMASAYDI BARİYERLEDEN ATLAYIP TARAFTARIN YANINA GİDERDİM"

"Güvenlikler yanımızda olmasaydı kesinlikle bariyerlerden atlar ve taraftarın yanına giderdim. Böyle güzel karşılanmak çok özel hissettirdi."

"YENİ BİR YERE TAŞINMAKTAN KORKMUYORUM"

"Birçok kulübün seninle ilgilendiği biliniyordu. Beşiktaş'ı seçmeni sağlayan ne oldu?"

"Yeni bir şeyler denemek için en iyi zamanın bu olduğunu hissediyordum. Konfor alanımdan çıkmaktan, yeni bir yere taşınmaktan korkmuyorum. Biliyorsunuz, daha önce İtalya'daydım. Şimdi, Türkiye gibi güzel bir ülkede yaşamayı deneyimleme şansım var. Çok mutluyum. Burada olmaktan çok memnunum."

"KUPALAR KAZANACAĞIZ"

"Beşiktaş formasını giyerken en büyük hedefin nedir?"

"Kesinlikle ama kesinlikle kupa kazanmak. Her gittiğim yerde söylerim, benim amacım kupalar kazanmak ve şimdiye kadar bunu başardım. Umarım… Umarım değil… Mutlaka başaracağız. Şimdi, burada kupalar kazanacağız."