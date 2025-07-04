Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun sona ermesinin ardından Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve Championship ekiplerinden Birmingham'a imza atan Bright Osayi-Samuel, sosyal medyada bir takipçisine Beşiktaş transferinin neden gerçekleşmediğini açıkladı. İşte detaylar...

Osayi-Samuel'in bir takipçisine sosyal medyada verdiği yanıt dikkat çekti.

"En Büyük Fener. Beşiktaş'a gitmeyi reddettim, saygısızlık etmek istemem. Fenerbahçeliyim deyip sonra Beşiktaş'a gidemem. Ama olayı çarpıtıp 'babam çok fazla şey istedi' dediler. Bunca insanın içinden neden babam?"

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