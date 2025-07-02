Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlıların sağ bek mevkisine transfer için anlaşmaya vardığı ancak son anda fiyat artıran Osayi-Samuel, yönetime "Beni Alın" mesajını iletti. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta sağlık kontrolünden geçmek için yola çıkmadan hemen önce babasının yaklaşık 1 milyon Euro daha fiyat artırdığı Bright Osayi-Samuel, pişman oldu. Uçak biletini iptal ederek masadan kalkan siyah-beyazlılara, değişen isteklerden haberi olmadığını bildiren Nijeryalı sağ bek, yeniden anlaşma zemini arıyor. Sabah'ın haberine göre, iu ana kadar sadece Birmingham'dan 1 milyon Euro bandında teklif alabilen tecrübeli oyuncu, Beşiktaş ile süreci tekrar başlatmak istiyor. Ancak kızgın olan Başkan Serdal Adalı, daha önce sundukları 1.9 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşmeyi bu kez vermiyor.

ALTERNATİFLER MASADA

Rotasını Southampton ile kontratı biten Kyle Walker- Peters'a çeviren ve Wolverhampton ile yollarını ayıran Nelson Semedo'yu da gündemde tutan Beşiktaş, Osayi'ye mesafeli. Nijeryalı oyuncunun Kartal'a imza atabilmesinin tek yolu, ilk anlaşılan ücretin de altında bir rakamı kabul etmesinden geçiyor.

4.5 yıl Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi- Samuel, 178 karşılaşmada 7 gol, 15 asist kaydetti. 27 yaşındaki sağ bek, geçen sezon Mourinho'dan beklediği forma şansını bulamadı.