Transferin en hızlı takımlarından biri olan Beşiktaş'ta şimdi gözler orta saha bölgesine yapılacak takviyeye çevrildi. Birçok isimle temas halinde olan siyah beyazlıların gündemine son olarak Danimarkalı Skov Olsen geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Sol beke David Jurasek forvete de Tammy Abraham takviyelerini yapan Beşiktaş transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Takvim'in haberine göre, en az 2 kanat takviyesi yapması beklenen Siyah-Beyazlılar'ın bu bölge için gündemine gelen son isim ise Wolfsburg forması giyen Andreas Skov Olsen oldu.

Danimarkalı futbolcunun sözleşme şartlarını araştıran Kartal'ın ilerleyen günlerde 25 yaşındaki oyuncu Alman ekibine teklif yapmayı planladığı da gelen haberler arasında. Geçen sezonun devre arasında Club Brugge'dan 14 milyon Euro karşılığında Alman ekibine imza atan yıldız futbolcu yüksek top tekniği ile dikkatleri çekiyor. Geçen sezon Wolfsburg formasıyla çıktığı 13 maçta 1 gol atan Danimarkalı futbolcunun Bundesliga ekibiyle 2029'a kadar kontratı bulunuyor.

39 MAÇTA 8 GOL ATTI

Beşiktaş'ın gündemindeki Skov Olsen Danimarka Milli Takımı ile de 39 maçta görev yaptı. 25 yaşındaki yıldız futbolcu söz konusu karşılaşmalarda ülkesi adına 8 gol kaydetti.

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Skov Olsen, geçen sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Wolfsburg'da 13 maçta süre alıp 1 gol attı.