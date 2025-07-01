Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Siyah-beyazlılar son olarak yeni transferi Tammy Abraham'ı resmen duyurdu. İngiliz golcünün saat 18.00'de İstanbul'da olması bekleniyor.
Beşiktaş, yıldız futbolcunun uçaktaki ilk görüntüsünü paylaştı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI
Geliyor! 🦅#TammyAbraham | #BurasıBeşiktaş pic.twitter.com/1vBEEAM5b6— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 1, 2025
Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:
"Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transferi konusunda oyuncu ve kulübü A.S. Roma S.P.A. ile görüşmelere başlanmıştır."