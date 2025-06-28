Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlılar, İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin yıldız ismini kadrosuna katmak için kolları sıvadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş yönetimi, bu yaz nokta atışı hamleler yaparak gelecek sezon şampiyonluk yarışına yüksek perdeden girmeyi hedefliyor. Fotomaç'ın haberine göre, Manchester City'nin kesin olarak takımdan göndermek istediği ve bu yaz kendisine kulüp arayan Jack Grealish Beşiktaş'a önerildi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yıldız bir kanat oyuncusu istemesi üzerine Beşiktaş, Jack Grealish'i listesine ekledi.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR

İngiltere'den ve yurt dışından çeşitli takımlarla görüşen tecrübeli futbolcu, henüz hiçbir yerden istediği teklifi alamadı. Beşiktaş'ın uygun mali şartlar oluşması durumunda bu transferi değerlendirebileceği belirtiliyor. Manchester City'de kabus gibi bir sezon geçiren ve yeniden kendisini bulmak isteyen Jack Grealish ise bu sezon 20 Premier Lig maçına çıktı ve yalnızca 1 gol, 1 asist üretebildi. Yıldız futbolcu Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor.

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Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olan yıldız futbolcu Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor.