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Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması 00:09
Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması 00:09
Barış Alper Yılmaz'a dev talip! Barış Alper Yılmaz'a dev talip! 23:43
Barış Alper Yılmaz'a dev talip! Barış Alper Yılmaz'a dev talip! 23:43
Fenerbahçe'ye Asensio önerisi! Mourinho'nun kararı... Fenerbahçe'ye Asensio önerisi! Mourinho'nun kararı... 22:28
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Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk stoper! Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk stoper! 21:51
Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk stoper! Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk stoper! 21:50
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Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Beşiktaş transferde büyük oynuyor! 21:41
Beşiktaş transferde büyük oynuyor!
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