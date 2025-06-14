Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan dorukta. Play-off yarı final serisinin beşinci ve son karşılaşmasında Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes, adını finale yazdırmak için sahaya çıkıyor. Seride dengeyi sağlayan iki dev ekip, bu kez final bileti için kozlarını paylaşacak. Kazanan taraf, Fenerbahçe Beko’nun finaldeki rakibi olacak. Peki, Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde nefes kesen play-off yarı final serisi, beşinci ve son karşılaşmayla kapanıyor. Serinin final perdesinde Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak. Kıran kırana geçen dört maçın ardından seride eşitlik bozulmadı ve gözler şimdi bu kader maçına çevrildi. Hata yapma lüksü kalmayan iki takım da, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olmak için parkede son kez ter dökecek. Beşiktaş cephesinde, başantrenör Dušan Alimpijević liderliğinde siyah-beyazlı ekip taraftar desteğini arkasına alarak avantajı kendi lehine çevirmeyi hedefliyor. Öte yandan, lacivert-beyazlı temsilci Anadolu Efes, tecrübeli çalıştırıcısı Luca Banchi önderliğinde zorlu deplasmandan zaferle dönmenin planlarını yapıyor. Peki, Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ FİBABANKA-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi beşinci maçı 14 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ FİBABANKA-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes maçı beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KAZANAN FENERBAHÇE BEKO'NUN RAKİBİ OLACAK

İki takım arasında oynanan serinin ilk maçını Anadolu Efes, 90-87 kazanmıştı. İkinci karşılaşmada rakibine 97-70 üstünlük kuran siyah-beyazlı ekip, seride 1-1 beraberliği yakaladı. Üçüncü maçta sahadan 94-87 galip ayrılan Anadolu Efes seride bir kez daha öne geçse de Beşiktaş Fibabanka, 4. mücadeleyi 75-64 kazanarak yeniden 2-2 eşitliği sağladı. Toplamda 3 galibiyete ulaşacak ekibin adını finale yazdıracağı seride yarın galip gelen takım, Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.