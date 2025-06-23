Beşiktaş Chelsea ile Sterling pazarlıklarına başladı

Beşiktaş'ta hızlı kanat tercihi Sterling oldu. Siyah beyazlılar, Chelsea ile İngiliz oyuncu için pazarlıklara başladı. Sterling'in de İstanbul'a transfer olmaya sıcak baktığı yazıldı. BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 23.06.2025- 06:41