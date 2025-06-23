Beşiktaş Chelsea ile Sterling pazarlıklarına başladı
Beşiktaş'ta hızlı kanat tercihi Sterling oldu. Siyah beyazlılar, Chelsea ile İngiliz oyuncu için pazarlıklara başladı. Sterling'in de İstanbul'a transfer olmaya sıcak baktığı yazıldı. BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş büyük oynuyor. Gelecek sezon şampiyonluk yarışında olmak isteyen ve yıldız oyuncularla temaslara başlayan Siyah-Beyazlılar, bonservisi Chelsea'de olan 30 yaşındaki Raheem Sterling ile temaslara başladı. Bizzat başkan Serdal Adalı'nın yürüttüğü transfer operasyonunun olumlu seyrettiği ve Sterling'in de teklife sıcak baktığı öğrenildi. Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş, İngiliz yıldızı transfer ederek ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde mesaj vermeyi planlıyor. Geçen sezon Arsenal'de kiralık olarak forma giyen tecrübeli futbolcu, 28 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı. 82 kez İngiltere Milli Takım formasını giyen Sterling, 20 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Yıldız futbolcunun 2027 yılına kadar Chelsea ile sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli futbolcu için şimdiye kadar 120.6 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı. Sterling, 2015 yılında Liverpool'dan Manchester City'ye 63.7 milyon Euro'ya transfer oldu. 2022 yılında ise Manchester City'den Chelsea'ye 56.2 milyon Euro bedelle geçti.