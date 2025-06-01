Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşıyor. Zorlu mücadele öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu. İşte Norveçli çalıştırıcının değerlendirmeleri...

"SON İKİ MAÇ SEZONUN GÖSTERGESİ OLDU"

"Aslında son iki maç, sezonun bir göstergesi oldu, sezonun yansıması oldu. Bugün oyuncularımızın bunu değiştirmelerini isteyeceğiz. Topa sahip olan, şanslar yaratan ve agresif defans yapan bir takım görmek istiyoruz sahada."

"GURURUMUZ İÇİN OYNAYACAĞIZ"

"Çıkıp gururumuz için en iyisini yapmak için oynayacağız. Taraftarımız ve kulübümüz için oynayacağız. Elimizden geleni yapacağız. Üçüncü olmamız için Kayserispor'un da puan alması gerekiyor. Odak noktamız bugün kendimiz, kendimize bakacağız. Karar verici sonuçlar olacak bugün ama yapmamız gerekeni yapıp maçı kazanmak istiyoruz ve Kayserispor'un, Samsunspor'dan puan almasını bekleyeceğiz."