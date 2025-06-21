Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü maçında karşı karşıya geldi.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakayı siyah - beyazlılar 98-77 kazandı.
Dušan Alimpijević'in öğrencileri bu galibiyetle birlikte seride durumu 2-1'e getirdi.
Final serisinin 4. maçı 23 Haziran Pazartesi günü yine Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI;
İLK PERİYOT SONUCU: Beşiktaş Fibabanka 22-9 Fenerbahçe Beko
DEVRE: Beşiktaş Fibabanka 51-30 Fenerbahçe Beko
ÜÇÜNCÜ PERİYOT SONUCU: Beşiktaş Fibabanka 72-56 Fenerbahçe Beko