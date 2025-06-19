Fenerbahçelileri transferde üzen haber! Beşiktaş ve Osayi-Samuel

Beşiktaş, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Siyah-beyazlılar bir süredir peşinde olduğu Nijeryalı sağ bek Bright Osayi-Samuel transferinde artık sona yaklaştı. Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe ile sözleşme yenileme konusunda anlaşamayan 27 yaşındaki futbolcu, Kara Kartal'a çok yakın. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde maaş konusunda da önemli bir aşama kaydedildi. Yıllık 2.5 milyon euro civarında bir ücret üzerinde anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

TRANSFER İMZAYA KALDI

Hem sağ bekte hem sağ kanatta forma giyebilen Osayi- Samuel, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 178 maça çıkıp 7 gol, 15 asistlik performans sergiledi. Hızı, atletizmi ve hücum katkısıyla bilinen Nijeryalı oyuncunun, Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Başkan Serdal Adalı ve yönetimin hedefi, Osayi transferini hafta sonuna kadar resmiyete kavuşturmak. İngiltere'den gelecek sürpriz bir teklif gelmezse deneyimli futbolcu siyah-beyazlı formayı giyecek.