Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve son 2 sezondur gösterdiği performansla adından söz ettiren Semih Kılıçsoy, Avrupa'da transfer gündeminden düşmüyor.

Takvim'i İngiliz basınından derlediği habere göre; 20 yaşındaki forvetin son talibi İngiltere Premier Lig'in yeni takımı Leeds United oldu. Daniel Farke yönetimindeki Leeds United'ın, Fulham'dan Rodrigo Muniz, Union SG'den Noah Sadiki ve Beşiktaş forması giyen Semih Kılıçsoy'u kadrosuna katmak istediği belirtildi. Haberde, 20 yaşındaki Türk forvetin uzun süredir Leeds tarafından izlendiği vurgulanırken, transfer için yaklaşık 18 milyon sterlinlik (yaklaşık 21 milyon Euro) bedeli gözden çıkardığı ifade edildi. Leeds United'ın Semih Kılıçsoy için resmi bir teklif yapıp yapmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Beşiktaş ile 2028 yılına kadar kontratı bulunan genç forvet geride kalan sezonda çıktığı 46 maçta 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.