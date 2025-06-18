Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta golcü transferi için Parma formasını terleten Gabriel Charpentier gündeme alındı. Bu transferin gerçekleşmesi ise oyuncunun sağlık raporlarına bağlı. İşte detaylar...

Hücum hattına takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, Parma forması giyen Gabriel Charpentier'i listesine aldı. Siyah beyazlılar, transfer öncesi oyuncunun sağlık durumunu detaylıca inceliyor. Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği haberlere göre, siyah beyazlıların Charpentier transferinde sağlık raporlarını talep ettiği aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon aşil tendonu sakatlığı yaşayan ve aralık ayında sezonu kapatan 25 yaşındaki Kongolu futbolcu için en ufak bir sıkıntı istenmiyor. Transferde son karar sağlık raporlarının ardından verilecek. 2023-2024 sezonunda yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle Parma'da yalnızca 10 maçta forma giyebilen Charpentier, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.