Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki muhtemel rakipleri belli oldu!

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri netleşti. Öte yandan RAMS Başakşehir'in de UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak Beşiktaş'ın ve UEFA Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak RAMS Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu.

Bugün gerçekleşecek olan kura çekimi öncesi Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in muhtemel rakipleri şu şekilde:

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ:

Midtjylland Anderlecht Shakhtar - Ilves Tampere eşleşmesinin galibi Sheriff - Prishtina eşleşmesinin galibi

İŞTE RAMS BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ:

Cherno More Araz-Nahçıvan Sutjeska Nikšić - Dynamo Brest eşleşmesinin galibi Torpedo Kutaisi - Ordabasy eşleşmesinin galibi

İLK MAÇLAR 24'ÜNDE!

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki ilk maçlar 24 Temmuz, rövanşlar ise 31 Temmuz'da oynanacak.