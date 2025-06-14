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Alisson'dan G.Saray'a olumsuz yanıt! Alisson'dan G.Saray'a olumsuz yanıt! 22:38
Galatasaray'dan Ter Stegen'i bitiriyor! Menajeri... Galatasaray'dan Ter Stegen'i bitiriyor! Menajeri... 22:22
Alisson'dan G.Saray'a olumsuz yanıt! Alisson'dan G.Saray'a olumsuz yanıt! 22:05
Galatasaray'a '10 numara' transfer! Galatasaray'a '10 numara' transfer! 22:05
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Temaslar başladı! Puado... Temaslar başladı! Puado... 21:49
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Flaş Amrabat gelişmesi! Transfer... Flaş Amrabat gelişmesi! Transfer... 21:43
Osimhen transferinde sürpriz gelişme! Osimhen transferinde sürpriz gelişme! 21:43
Inter G.Saray'dan servet talep etti! Inter G.Saray'dan servet talep etti! 21:43
F.Bahçe'ye dünya yıldızı F.Bahçe'ye dünya yıldızı 21:43
F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı! F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı! 21:43
Beşiktaş'a gol kralı! Beşiktaş'a gol kralı! 21:42
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Tuz sporcular için zararlı mı, faydalı mı?