Geçtiğimiz sezonda beklentileri karşılamayan Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, 2025-2026 sezonuna iddialı bir kadroyla girmek için çalışmaları hızlandırdı. Listedeki isimlerle yapılan görüşmeleri bizzat yöneten Başkan Serdal Adalı, Javi Puado'nun peşine düştü. Fotomaç'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki futbolcu ile temaslara başladı. Serdal Adalı, Javi Puado müzakerelerinde bizzat yer alırken, oyuncunun istediği imza parası ve maaş konusunda temaslar hala devam ediyor. Ole Gunnar Solksjaer'in skorer kanat talebine uyan Javi Puado, bu sezon Espanyol'da 35 maça çıkıp 12 gol, 4 asistlik katkı verdi. Javi Puado'nun Espanyol ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Bonservis bedeli olmadan alınabilir.