Yeni sezonda iddialı bir kadro kurabilmek adına transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, santrfor transferi için Polonya Ligi'nin gol kralına resmi teklif yaptı. İşte detaylar...(BJK spor haberi)

Hücum hattında yeni bir soluk arayışında olan Beşiktaş'ta forvette sürpriz bir hamle iddiası ortaya atıldı. Yunan basının haberine göre, siyah-beyazlılar Polonya Ektrakalasa'nın gol kralı Efthymios Koulouris için takımı Pogon Szczecin'e 4 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı.

Bu sezon Polonya Ligi'nde 32 maçta forma giyen 29 yaşındaki Yunan golcü 28 gol atarken, 2 de asist yaptı. Tüm kulvarlarda da 37 maça çıkan Koulouris 31 gol ve 3 asist kaydetti.

Haberde ayrıca Beşiktaş'ın 4 milyon Euro bonservis teklifinin yanı sıra, oyunca da 7 haneli bir maaş teklifi yaptığı aktarılırken, Rus ekibi Dinamo Moskova'nın da Pogon'a 6.5 milyon Euro teklif ettiği belirtildi. Ancak Polonya ekibinin, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Rus temsilcisi ile masaya bile oturmadığının altı çizildi.

Koulouris 2022/2023 sezonunun ikinci yarısını kiralık olarak Alanyaspor'da geçirmiş ve Süper Lig'de 10 maça çıkarken 3 de gol kaydetmişti.