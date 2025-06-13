Hücum hattında yeni bir soluk arayışında olan Beşiktaş'ta forvette sürpriz bir hamle iddiası ortaya atıldı. Yunan basının haberine göre, siyah-beyazlılar Polonya Ektrakalasa'nın gol kralı Efthymios Koulouris için takımı Pogon Szczecin'e 4 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı.
Bu sezon Polonya Ligi'nde 32 maçta forma giyen 29 yaşındaki Yunan golcü 28 gol atarken, 2 de asist yaptı. Tüm kulvarlarda da 37 maça çıkan Koulouris 31 gol ve 3 asist kaydetti.
Haberde ayrıca Beşiktaş'ın 4 milyon Euro bonservis teklifinin yanı sıra, oyunca da 7 haneli bir maaş teklifi yaptığı aktarılırken, Rus ekibi Dinamo Moskova'nın da Pogon'a 6.5 milyon Euro teklif ettiği belirtildi. Ancak Polonya ekibinin, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Rus temsilcisi ile masaya bile oturmadığının altı çizildi.
Koulouris 2022/2023 sezonunun ikinci yarısını kiralık olarak Alanyaspor'da geçirmiş ve Süper Lig'de 10 maça çıkarken 3 de gol kaydetmişti.