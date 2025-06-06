Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ın gündemine Mönchengladbach forması giyen Tim Kleindienst'in girdiği iddia edildi. Geçen sezon Alman temsilcisinde dikkat çeken bir performans sergileyen 30 yaşındaki forvet, 33 maçta 16 gol ve 7 asistle oynayarak takımının hücum hattında öne çıkan isimlerden biri oldu. Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş cephesi, deneyimli golcü için satın alma opsiyonunu içeren kiralama teklifinde bulunurken; oyuncunun Türkiye'ye transferine de sıcak baktığı öğrenildi. Yaklaşık 12 milyon euro piyasa değeri bulunan Kleindienst'in hem kulübüyle hem de menajeri ile yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği ve tarafların kıran kırana bir pazarlığa giriştiği öğrenildi.