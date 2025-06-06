Beşiktaş, orta saha hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Başkan Serdal Adalı'nın, Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan ile ilgili yaptığı açıklama, camiada büyük heyecan yaratırken yönetim transfer sürecini hızlandırdı. Alman kulübünün milli futbolcu için yaklaşık 4 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtilirken, Beşiktaş yönetiminin bu bedeli performansa dayalı bonuslarla birlikte karşılamaya hazır olduğu bildirildi. Fotomaç'ın haberine göre, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu da Türkiye'de forma giymeye sıcak bakıyor.