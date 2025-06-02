Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş’ın tecrübeli golcüsü Ciro Immobile, sezonun sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de sezonu 62 puanla 4. sırada tamamladı. İtalyan yıldız Immobile ise siyah-beyazlı formala toplamda 41 resmi maçta 19 gol ve 4 asistlik katkı sundu. Bu gollerin 15'ini Süper Lig'de kaydeden 35 yaşındaki santrfor, ligde gol krallığı yarışını 6. sırada tamamladı. Ancak Avrupa ve Türkiye Kupası maçlarında skor katkısı sağlayamadı.

Sezonun ardından Instagram hesabından bir hikâye paylaşan Immobile, dolaylı bir gönderme yaptı. Paylaşımında Süper Lig'deki bitiricilik yüzdelerini gösteren bir sıralamaya yer verdi. Listenin üst sıralarında yer aldığı görülen Immobile, bu görsele "sus" ve "göz kırpma" emojileri ekleyerek yorum yapmadan mesaj verdi.