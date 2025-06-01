Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, Sipay Bodrum FK'ya konuk oldu. Sezonun kapanış mücadelesinde siyah-beyazlılar etkileyici bir performans sergileyerek sahadan 4-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş'a üç puanı getiren golleri 12. ve 45+1. dakikalarda Mustafa Hekimoğlu, 27. dakikada Gedson Fernandes ve 71. dakikada penaltıdan Joao Mario kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş sezonu 62 puanla tamamladı. Küme düşen takımlar arasında yer alan Sipay Bodrum FK ise ligi 37 puanla bitirdi.