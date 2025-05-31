Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldi. Menajerlerin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolves'ta forma giyen İspanyol sağ kanat oyuncusu Pablo Sarabia'yı Kartal'a teklif ettiği öğrenildi. 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Beşiktaş'ın İspanyol yıldızla ilgili kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor Wolves Teknik Direktörü Vitor Pereira, Sarabia'yı gelecek sezon takımda düşünmüyor. Sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında da görev alan yıldız oyuncuya Fransa Ligi'nden de teklifler var. Bu sezon 28 karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcu, 3 gol atarken 2 de asist yaptı. Sarabia, 27 kez İspanyol Milli Takım formasını giyerken 9 kez fileleri havalandırdı.