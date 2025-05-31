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Mertens'ten G.Saray'a veda! Mertens'ten G.Saray'a veda! 01:21
Muslera: Tek dileğim... Muslera: Tek dileğim... 01:21
G.Saray'dan 5. yıldız için drone şov G.Saray'dan 5. yıldız için drone şov 01:21
G.Saray'da Muslera dönemi sona erdi! G.Saray'da Muslera dönemi sona erdi! 01:21
G.Saray sezonu galibiyetle kapadı! G.Saray sezonu galibiyetle kapadı! 01:21
Trabzonspor, Antalya'dan 3 puanla döndü! Trabzonspor, Antalya'dan 3 puanla döndü! 01:20
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Fatih Tekke'nin maç sonu açıklamaları! Fatih Tekke'nin maç sonu açıklamaları! 01:20
F.Bahçe'de Branco dönemi sona erdi! F.Bahçe'de Branco dönemi sona erdi! 01:20
G.Saray penaltı kazandı! G.Saray penaltı kazandı! 01:20
G.Saray taraftarından şampiyonluk koreografisi G.Saray taraftarından şampiyonluk koreografisi 01:20
F.Bahçe'den yıldız isme veda! F.Bahçe'den yıldız isme veda! 01:20
G.Saray'a Bulka'dan haber var! G.Saray'a Bulka'dan haber var! 01:20
Beşiktaş'ta Casemiro ısrarı!
Beşiktaş'ta Sarabia iddiası!
Canlı altın ve döviz kuru takibi 31 Mayıs 2025
Meyvedeki şeker zararlı mıdır?