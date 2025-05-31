Beşiktaş, Manchester United'ın yıldız orta sahası Casemiro için harekete geçti. Fotomaç'ın İspanyol haber sitesi Strikers'tan aktardığı habere göre; Beşiktaş'ın, Manchester United'da forma giyen ve takımdan ayrılması beklenen Brezilyalı orta saha Casemiro'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Haberde; Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Roma'nın da Casemiro ile ilgilendiği ifade edilirken, tecrübeli oyuncunun geleceğine kısa süre içinde karar vereceği belirtildi. Teknik Direktör Ruben Amorim'in ise Casemiro'nun ayrılığına onay verdiği ve takımda yeni yüzler görmek istediği öne sürüldü. Brezilya Milli Takım formasını da giyen 33 yaşındaki yıldız oyuncu sağ ayaklı olmasına rağmen iki ayağını da iyi kullanabiliyor. Güncel değeri 12 milyon euro olan Casemiro'yu Beşiktaş yönetimi öncelikle kiralık düşünüyor. Yıldız oyuncu, bu sezon İngiliz drevinde 42 maçta 5 gol, 3 asist katkısı sağladı.