Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraftarın hayal kırıklıklarından biri olan İtalyan yıldız Ciro Immobile'nin siyah-beyazlılardan ayrılmak için sunduğu şart belli oldu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de evinde aldığı Rizespor yenilgisinin ardından üçüncülük şansını zora sokan ve son hafta öncesinde avantajını kaybeden Beşiktaş'ta yeni sezonun planlaması devam ediyor.

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah-beyazlılarda ayrılacak isimlerle ilgili çalışmalar sürüyor.

Beşiktaş'a sezon başında imza atan Ciro Immobile, takımdaki geleceği belirsiz olan isimler arasında yer alıyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan haberde Beşiktaş'ın yüksek maliyeti nedeniyle yollarını ayırmak istediği Immobile'nin ayrılık için şartlarını belirlediği ifade edildi.

Beşiktaş'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Immobile'nin vergiyle birlikte yıllık maliyetinin 10.5 milyon euro olduğu ve deneyimli golcünün siyah-beyazlı kulüpten kazandığı ücreti başka bir kulübün vermesi halinde ayrılmaya sıcak bakacağı belirtildi.

Yönetimin ayrılık için orta yol bulmaya çalıştığı ancak Immobile'nin şartlarının karşılanmaması halinde sözleşmesinin sonuna kadar Beşiktaş'ta oynamak istediği kaydedildi. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 41 maça çıkan Ciro Immobile, 19 gol ve 2 asist kaydetti.