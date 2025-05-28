Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet hattını güçlendirmek için İsviçreli golcü Zeki Amdouni’yi gündemine aldı. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Benfica'da geçiren 24 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili önemli bir açıklama geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Burnley'in İsviçreli golcüsü Zeki Amdouni ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sezonu kiralık olarak Benfica'da geçiren yıldız futbolcunun menajeri Paul Bollendorff oyuncusunun geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Takvim'de yer alan habere göre Bollendorff, "Zeki Amdouni için Beşiktaş ile iletişim halindeyiz. Şu an belli olmasa da Beşiktaş'a transfer olma ihtimali var. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı. Burnley'in, 2028 yılına kadar kontratı bulunan Amdouni için 20 milyon Pound istediği ve bu talebin Benfica'ya çok geldiği de gelen haberler arasında.

43 MAÇA ÇIKTI!

Bu sezon Portekiz ekibiyle 43 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi.