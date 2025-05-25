Trendyol Süper Lig'in 37. haftası birbirinden heyecanlı maçlara sahne oluyor.
RAMS Başakşehir-Adana Demirspor, Bellona Kayserispor-Sipay Bodrum FK ve Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor maçlarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
RAMS BAŞAKŞEHİR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ:
RAMS Başakşehir: Deniz, Ebosele, Opoku, Hamza, Operi, Umut, Deniz, Djalo, Ömer Faruk, Brnıc, Keny
Adana Demirspor: Deniz, Burhan, Demirkıran, Burak, Osman, Breyton, Tayfun, Maestro, Bünyamin, Nabil, Barasi
RAMS BAŞAKŞEHİR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
RAMS Başakşehir - Adana Demirspor maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 5'de canlı yayınlanıyor.
BELLONA KAYSERİSPOR - SİPAY BODRUM FK MAÇI 11'LERİ:
Bellona Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal, Baran, Mehmet Eray, Ramazan, Cardoso, Nazon
Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Fredy, Bardhi, Gökdeniz, Brazao, Seferi
BELLONA KAYSERİSPOR - SİPAY BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bellona Kayserispor-Sipay Bodrum FK maçı beIN SPORTS MAX 1'de canlı yayınlanıyor. Mücadlee TSİ 19.00'da başladı.
TÜMOSAN KONYASPOR - CORENDON ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ:
Tümosan Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Calusic, Guilherme, Bazoer, İbrahimoğlu, Pedrinho, Morten, Yusuf, Umut
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Cordova, Sporar, Hwang, Janvier, Fatih, Richard, Yusuf, Hadergjonaj
TÜMOSAN KONYASPOR - CORENDON ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Tümosan Konyaspor - Corendon Alanyaspor maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS MAX 2'de canlı yayınlanıyor.