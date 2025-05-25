(RAMS Başakşehir - Adana Demirspor) (Bellona Kayserispor-Sipay Bodrum FK) (Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor) maçları CANLI

Trendyol Süper Lig'in 37. haftası birbirinden heyecanlı maçlara sahne oluyor. RAMS Başakşehir-Adana Demirspor, Bellona Kayserispor-Sipay Bodrum FK ve Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor maçlarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2025- 18:55 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025- 18:56