Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Sezonun son iç saha maçına çıkacak siyah-beyazlı futbol takımı, kazanarak hem üçüncülük yarışı için hata yapmak istemiyor hem de taraftarına bu sezon 3 puanla veda etmeyi hedefliyor.

Beşiktaş, ligde oynadığı 34 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgiyle topladığı 59 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

BEŞ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta beş futbolcu, ligde 38. ve son hafta oynanacak Sipay Bodrum FK maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı takımda Ersin Destanoğlu, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile, Çaykur Rizespor karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Bu oyuncular, cezalı olmaları halinde 38. ve son haftadaki Sipay Bodrum FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan ve takımla idmanlara katılan Emirhan Topçu'nun Rizespor müsabakasının maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Siyah-beyazlılarda sezonu kapatan Alex Oxlade-Chamberlain ile uzun süredir sahalardan uzak Bakhtiyor Zaynutdinov'un dışında eksik bulunmuyor.

GEDSON FERNANDES DÖNÜYOR

Ligde geçen hafta oynanan Alanyaspor mücadelesinde anneannesinin vefatından dolayı forma giyemeyen Gedson Fernandes'in kadroya dönmesi bekleniyor.

Portekizli futbolcu, Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda Rizespor karşısında yeniden ilk 11'deki yerini alacak.

BEŞİKTAŞ, LİGDE SON 5 MAÇTA KAYBETMEDİ

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de oynadığı son 5 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Beşiktaş, söz konusu süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Siyah-beyazlılar, Hatayspor'u 5-1, Fenerbahçe'yi derbide 1-0 ve Adana Demirspor'u 4-1 yenerken; Göztepe ve Alanyaspor ile 1-1'lik skorlarla berabere kaldı.

SEZONUN SON İÇ SAHA MAÇI

Beşiktaş, bu sezon Tüpraş Stadı'ndaki son maçına Çaykur Rizespor karşısında çıkacak.

Siyah-beyazlı takım, Rizespor karşısında kazanarak taraftarı önünde sezonu galibiyetle tamamlamak ve Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılım için üçüncülük iddiasını sürdürmek istiyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda sahasında 23 maça çıkan Beşiktaş, bu müsabakalarda 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. "Kara kartal" bu maçlarda 48 gol atarken, 29 golü ise ağlarında gördü.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile İstanbul'da yapılması planlanan maçı tarafsız bir ülke olan Macaristan'da oynamıştı. Beşiktaş söz konusu karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılmıştı.