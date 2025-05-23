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G.Saray'da Cherki sesleri! G.Saray'da Cherki sesleri! 23:43
Osimhen G.Saray'da kalacak mı? Osimhen G.Saray'da kalacak mı? 23:43
F.Bahçe'den Anguissa çıkarması! F.Bahçe'den Anguissa çıkarması! 23:43
Beşiktaş'tan Pasalic bombası! Beşiktaş'tan Pasalic bombası! 23:42
Trabzonspor'dan Brahim Traore hamlesi! Trabzonspor'dan Brahim Traore hamlesi! 23:42
F.Bahçe'den Kostic kararı! F.Bahçe'den Kostic kararı! 23:22
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G.Saray sağ bekini İtalya'da buldu! G.Saray sağ bekini İtalya'da buldu! 23:22
F.Bahçeli yıldız eski takımına dönüyor! F.Bahçeli yıldız eski takımına dönüyor! 23:22
G.Saray Osimhen'in kararını bekliyor! G.Saray Osimhen'in kararını bekliyor! 23:22
Rus ekibi Gedson'dan vazgeçmiyor! Rus ekibi Gedson'dan vazgeçmiyor! 23:22
Beşiktaş'tan Arroyo ve Ricardo için flaş karar! Beşiktaş'tan Arroyo ve Ricardo için flaş karar! 23:22
F.Bahçe'ye City'den süper yıldız! F.Bahçe'ye City'den süper yıldız! 23:22
Beşiktaş'a Kongolu golcü!
Beşiktaş'tan Pasalic bombası!
Canlı altın ve döviz kuru takibi 23 Mayıs 2025
Serinleten fit içecek tarifi!