Takvim'in haberine göre yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, forvet transferi için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlılarda Polonya Ligi ekiplerinden Jagiellonia Bialystok forması giyen Demokratik Kongolu golcü Afimico Pululu ile ilgilendiği iddia edildi.

Ara transfer döneminde de oyuncu ile ilgilenen Beşiktaş'ın transferi bitirebilmek için yeniden devreye girdi. 2 sezondur Jagiellonia forması giyen 25 yaşındaki golcü futbolcu, bu sezon hem Ektraklasa da hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gösterdiği performansla siyah-beyazlı ekibi etkilediği ifade edildi. 2024/2025 sezonunda Jagiellonia forması ile 52 maça çıkan Pululu, 21 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Pululu ile ayrıca Wolfsburg ve MLS ekipleri Salt Lake City ile Charlotte FC'nin de radarına girmiş bulunuyor. Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Pululu için kulübü Jagiellonia'nın da yaz döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu öğrenildi. Beşiktaş ise Immobile'nin ayrılığı halinde hem ilk 11'e hem de rotasyona güç katacak bir forvet arayışında Pululu'yu ciddi bir aday olarak değerlendiriyor.