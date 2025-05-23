BEŞİKTAŞ HABERİ | Rafa Silva'ya komşu kancası! Solskjaer'den flaş transfer kararı

Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Rafa Silva hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Portekizli futbolcuya son olarak Yunanistan'dan o takımın talip olduğu öğrenilirken Solskjaer'in ise flaş bir karar aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2025- 15:32