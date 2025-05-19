Yeni sezona Ole Gunnar Solskjaer öncülüğünde iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlı ekibin transfer listesinin üst sıralarında Bodø/Glimt'in orta sahası Patrick Berg yer alıyor. Norveç basınına konuşan Solskjaer, Berg'i istediğini belirtti.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Lazio ile Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Glimt maçının hemen öncesinde kamuoyuna açıklamalarda bulunarak, Glimt kaptanına olan ilgisini dile getirdi.

Adali, Nisan ayında yaptığı açıklamada, "Teknik direktör (Ole Gunnar Solskjaer) Patrick Berg'i gerçekten istiyor, ben de istiyorum" demişti.

SOLSKJAER BERG'İ İSTEDİĞİNİ DOĞRULADI

Norveçli teknik adam konuyla ilgili; Bodø/Glimt'e büyük saygım var ve diğer kulüplerdeki oyuncular hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Ama Beşiktaş'a karşı çok kez oynadı ve Türk medyasında adı geçtiğinde taraftarın istediği oyuncu olduğunu anladım. "Hayır demedim, ama o Bodø/Glimt'in oyuncusu" dedi.

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