Espanyol Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Javi Puado’yu listesine alan Beşiktaş, tecrübeli oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmelere hız verdi. İşte detaylar...

Gelecek sezona güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, önceliği santrfor, kanat, ön libero ve beke yapılacak takviyelere verdi. Özellikle ismi üzerinde tartışma olmayacak bir golcü üzerinde arayışlar yoğunlaşsa da kanat oyuncusu için önemli fırsat İspanya'dan geldi... Takvim'de yer alan habere göre siyah-beyazlı yönetim, Espanyol'un 26 yaşındaki başarılı oyuncusu Javi Puado'yu gözüne kestirdi. Kulübüyle sözleşmesinin sonuna gelen deneyimli futbolcu, başarılı bir dönem geçirdi. Sezonun bitimiyle boşa çıkacak olan İspanyol futbolcunun transferi için menajeriyle temaslar sıklaştırıldı.

KULÜBÜ YENI SÖZLEŞME YAPMAK ISTIYOR

Javi Puado'nun hem İspanya içerisinden hem de dışından talipleri bulunuyor. Ayrıca Espanyol da yeni bir sözleşme imzalamak istiyor. Ancak oyuncunun teklifleri görmek istediği ve kendisi adına en iyi seçeneği aradığı kaydedildi. Beşiktaş, bu transferi çözmek için şartlarını zorlayacak.

34 MAÇTA 14 SKOR KATKISI

Bu sezon La Liga'da forma giydiği 34 maçta 11 gol, 3 asistlik performans üreten Javi Puado, 1 kez görev yaptığı İspanya Milli Takımı'nda 1 gol sevinci yaşadı.