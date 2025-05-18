Corendon Alanyaspor 1-1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 36. haftasında Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Karşılaşma iki takımında karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sonuçlandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2025- 18:58 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025- 21:18