Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Beşiktaş, deplasmandaki Corendon Alanyaspor maçı için bugün saat 17.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek.