Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Beşiktaş, deplasmandaki Corendon Alanyaspor maçı için bugün saat 17.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek.