Beşıktaş aradığı kanat oyuncusunu İskoçya'da buldu. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda başta kanatlar olmak üzere birçok bölgeye takviye yapmak isteyen Kara Kartal, Serdal Adalı'nın güvenoyu alması ile birlikte çalışmalarına hız verdi. Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlıların, gündemindeki birinci isim İskoç devi Rangers'ta forma giyen Vaclav Cerny. Çek yıldız, Fenerbahçe maçlarında oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekmişti. Geleceği hakkında açıklama yapan Cerny, "Her fırsata açığım" diyerek Kartal'a yeşil ışık yaktı.

PAZARLIKLAR ALMAN EKİPLE

Bonservısı Wolfsburg'da bulunan tecrübeli futbolcunun kulübüyle 30 Haziran 2027'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Cerny'nin hızı, uzaktan şutları ve bitiriciliği, Beşiktaş cephesinde olumlu not aldı. Çek yıldız için siyah-beyazlılar, Alman ekibiyle pazarlıklara başladı. Bonservis bedeli 9 milyon euro olan 27 yaşındaki futbolcu bu sezon İskoç ekibi ile 50 maçta forma giydi ve 18 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Cerny'ye Hollanda, İskoçya, Portekiz liglerinden de ilgi var.