Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Beşiktaş - Adana Demirspor mücadelesinde yaşanan talihsiz sakatlık sonrası siyah-beyazlı kulüpten açıklama geldi. Maçın 19. dakikasında rakibiyle girdiği hava topu mücadelesinde başına darbe alan ve oyuna devam edemeyen Felix Uduokhai'nin son durumu kamuoyuyla paylaşıldı.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Maçın 19. dakikasında, rakibiyle çarpışarak kafa travması nedeniyle mücadeleye devam edemeyen oyuncumuz Felix Uduokhai gözlem altındadır. Beyin tomografisinde kanama bulgusuna rastlanmayan oyuncumuzun, takip sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmesi planlanmaktadır."