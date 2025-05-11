Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekipte karşılaşmanın ardından Mustafa Erhan Hekimoğlu dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE HEKİMOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"Hocamız bize çok güveniyor. Ona teşekkür ediyoruz. İleri hattın her tarafında oynamaya hazırım ve rahatım. Hocamız hızımdan faydalanmaya çalışıyor. Takıma ne katmaya çalışıyorsam benim için kardır diyorum ve elimden geleni yapmaya çalışıyorum."

"Immobile bizimle çok ilgileniyor. Antrenmanlardan sonra da ekstraya kalıyoruz. Bize çok şey katıyor."