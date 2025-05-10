Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için Avrupa pazarında hamleler yapmaya hazırlanıyor. Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlılar, Almanya Bundesliga kulüplerinden Werder Bremen, golcü oyuncusu Marvin Ducksch'i kadrosuna katmak istiyor. Almanya'dan Bild gazetesinin haberine göre, kulüp 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki forvet için yaz transfer döneminde gelecek tekliflere açık. Beşiktaş'ın da tecrübeli oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

ALMAN YILDIZA CAZİP TEKLİFLER VAR

Beşiktaş'ın yanı sıra, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un da Ducksch ile ilgilendiği; hatta Avrupa kupalarına katılma ihtimali yüksek olan Atina ekibinin oyuncunun temsilcileriyle temasa geçtiği iddia edildi. Geçtiğimiz yaz döneminde Suudi Arabistan'dan cazip teklifler alan Ducksch, yaptığı açıklamada, Avrupa'da oynamak istediğini Bremen'den "birkaç euro için" ayrılmayacağını vurgulamıştı. Tecrübeli forvet, bu sezon 34 maçta 8 gol atıp 10 asist yaptı.