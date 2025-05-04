Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Maçın ardından siyah beyazlılarda Gabriel Paulista açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Büyük bir zafer kazandık ve bunu kutlamalıyız. Her oyuncuyu tebrik ediyorum. Sezon boyunca çok hata yaptık. Bunlar bizi cezalandırdı. Bu yüzden istediğimiz yerde değiliz ligde. Her maça final olarak bakmalıyız. Önümüzdeki yıl çok daha güçlü sezona başlamalıyız. 4 maçımız kaldı. En büyük hedefimiz üçüncülük. Bunun üzerine gitmeliyiz. Derbiyi kazanmak çok önemli. Bu galibiyeti teknik heyete, çalışanlarımızı ve taraftarımıza armağan ediyorum."

"Arthur'u tebrik ediyorum. Kendisi için yeni bir pozisyondu, bu yeni pozisyonda çok iyi oynadı. Kendisiyle maçtan önce konuşmuştum. Savunmada Emirhan oynayamıyor sakat, Felix de döndü. Arthur çok iyi oynadı. İlk yarıda gol olabilecek birçok pozisyonu engelledi. Bize çok yardımcı oldu. Bize çok yardımcı oldu. Çok büyük bir galibiyet aldık bugün."