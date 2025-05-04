Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe'ye konuk oldu. Karşılaşmanın 62. dakikasında siyah-beyazlı ekipte Emrecan Terzi, sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Terzi, yerini Felix Uduokhai'ye bıraktı.
Beşiktaş'ta genç isim oyuna devam edemedi!
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmanın 62. dakikasında siyah-beyazlı ekipte Emrecan Terzi, sakatlandı ve oyuna devam edemedi. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 04.05.2025- 20:35