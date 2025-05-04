Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki dev maçta kozlarını paylaşacak. Kadıköy'deki ezeli rekabette gözler Anderson Talisca ve Rafa Silva'da olacak. Siyah beyazlılarda ligde 10 gol ve 5 asistle oynayan Rafa öne çıkarken, sarı lacivertlilerde ise 9 gol kaydeden Talisca'nın kilidi açması bekleniyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş ve Fenerbahçe haberleri (BJK FB spor haberi)

Kadıköy'de büyük heyecan yaşanacak... Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı derbide gözler 10'lara çevrildi. Her iki takımın da kozu "Portekizce" konuşan yıldızlar olacak.

Siyah- Beyazlılar adına sezonun en başarılı transferi olarak görülen Rafa Silva istatistikleri ile Kartal'ı sırtında taşıyor. Silva, tüm kulvarda 16 gol-12 asist yapma başarısı gösterdi.

HER TAKIMA RAFA GEREK

Rafa Silva, ikili mücadele; pas, dribling, pas arası, defansif katkı gibi istatistiklerde Siyah-Beyazlı takıma çok önemli katkılar sağlamayı başarmış durumda.

Devre arasında Al-Nassr'dan Sarı-Lacivertliler'e katılan Anderson Talisca ise lig ve kupada çıktığı 14 maçta 12 gol atıp 1 asist yaptı. Trabzonspor derbisine hat-trick ile damga vuran Brezilyalı, ilk kez eski takımı Beşiktaş'a karşı sınav verecek. Ligde 10 gol-5 asistle oynayan Rafa; her iki maçta bir skor katkısı sunarken 11 lig maçında 9 golle oynayan ve asist üretemeyen Talisca ise 70 dakikada bir gol attı... İkili mücadele; pas, dribling, pas arası, defansif katkı gibi istatistiklerde Rafa, Talisca'nın önünde yer alıyor.