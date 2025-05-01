Beşiktaş gelecek sezon muhakkak bir santrfor takviyesi yapmak istiyor. Ciro Immobile'den beklediği katkıyı alamayan siyah-beyazlılar; uzun boylu, sırtı dönük oynayabilen bir golcü ararken gündemine ise Everton forması giyen Beto geldi. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Sezon sonunda beklentilerin altında kalan İtalyan forveti Ciro Immobile ile yollarını ayırması beklenen Beşiktaş'ın santrfor için rotasını İngiltere'ye çevirdiği öğrenildi. Takvim'de yer alan habere göre; yönetimin, Norveçli teknik adam Solskjaer'in uzun boylu, sırtı dönük oynayabilen forvet talebi sonrası Everton forması giyen Beto'yu gündemine aldığı öğrenildi. Siyah-Siyah- Beyazlı kurmayların ilerleyen günlerde oyuncunun menajeriyle görüşmelerde bulunacağı da gelen haberler arasında.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Bu sezon Ada ekibiyle 31 maça çıkan 1.94'lük golcü 10 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki Portekiz asıllı Gineli golcü milli takım formasını da 4 kez giyip 1 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcunun 20 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Beto'nun İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Öte yandan Southampton forması giyen Paul Onuachu da bu bölge için düşünülen adaylar arasında.