Gelecek sezon hücuma muhakkak bir santrfor takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta son olarak gündeme Olympique Lyon'un tecrübeli golcüsü Alexandre Lacazette geldi. Siyah beyazlıların Lacazette'in menajeri ile görüştüğü öne sürüldü. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Yeni sezona iddialı bir kadro kurmak isteyen Başkan Serdal Adalı ve kurmayları kolları sıvayarak Beşiktaşlıları heyecanlandıracak transfer çalışmalarına başladı. Kara Kartal, gözünü teknik direktör Solskjaer'in de onay verdiği Lyon'un santrforu Alexandre Lacazette'e çevirdi. Fotomaç'ta yer alan habere göre siyah beyazlılar, Fransız ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor. Tecrübeli golcünün menajerleri ile görüşme yapıldığı iddia edildi.

OLYMPIQUE LYON'A GERİ DÖNMÜŞTÜ

Futbola başladığı Lyon formasıyla başarılı bir performans sergileyen yıldız futbolcu, 2017 yılında 53 milyon euro karşılığında Arsenal'e transfer olmuştu. İngiliz devinde 5 sezon forma giyen Fransız yıldız, daha sonra tekrar Lyon'a döndü. Bir ara Galatasaray ile de adı sıkça anılan Lacazette transfere sıcak bakıyor. 3 sezondur Lyon formasını taşıyan 33 yaşındaki golcü, bu sezon Fransız ekibiyle çıktığı 28 maçta 13 gol ve 2 asist kaydetti. Lacazette, Fransa Milli Takımı ile çıktığı 16 maçta da 3 gol attı.