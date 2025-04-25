Beşiktaş istiyordu İtalya'dan rakipler çıktı!

Son dakika spor haberleri: Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Salvatore Esposito konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlıların listesinde yer alan oyuncu için İtalyan ekipleri sıraya girdi. İşte ayrıntılar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlılar, 6 numaratransferi için Salvatore Esposito'yu gözünekestirdi. Ancak 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Beşiktaş'a rakip çıktı. Serie B ekibi Spezia'da top koşturan Esposito'yu Seria A ekiplerindenUdinese ve Parma da kadrosuna katmak istiyor. Kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sonaerecek olan İtalyan yıldız, bu sezon 31 maçta 7gol ve 9 asistlik performans sergiledi.