Beşiktaş istiyordu İtalya'dan rakipler çıktı!

Son dakika spor haberleri: Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Salvatore Esposito konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlıların listesinde yer alan oyuncu için İtalyan ekipleri sıraya girdi. İşte ayrıntılar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2025- 06:41