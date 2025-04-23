Beşiktaş'ta tam 11 ayrılık birden!
Beşiktaş'tan Cornelius sürprizi!
Resimli 23 Nisan mesajları | 2025 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve sözleri
Canlı altın ve döviz kuru takibi 23 Nisan 2025
CANLI SKOR ANASAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
"Mourinho'nun kimyasını bozdu" "Mourinho'nun kimyasını bozdu" 11:10
F.Bahçe tecrübeli yıldızın tapusunu alıyor! F.Bahçe tecrübeli yıldızın tapusunu alıyor! 10:43
Beşiktaş'ta tam 11 ayrılık birden! Beşiktaş'ta tam 11 ayrılık birden! 10:17
F.Bahçe'ye 45 milyon Euro'luk yıldız! F.Bahçe'ye 45 milyon Euro'luk yıldız! 10:04
G.Saray'ın yeni yıldızı Milan'dan! Xhaka derken... G.Saray'ın yeni yıldızı Milan'dan! Xhaka derken... 09:14
Maç sonu flaş Osimhen iddiası! Maç sonu flaş Osimhen iddiası! 08:13
Daha Eski
Trabzonspor'a yeni Hamsik! Trabzonspor'a yeni Hamsik! 01:20
Beşiktaş'tan Cornelius sürprizi! Beşiktaş'tan Cornelius sürprizi! 01:18
Beşiktaş'tan yerli bek hamlesi! Beşiktaş'tan yerli bek hamlesi! 01:18
Joao Mario için yolun sonu göründü! Joao Mario için yolun sonu göründü! 01:17
F.Bahçe'den Sambacı stopere yakın takip! F.Bahçe'den Sambacı stopere yakın takip! 01:17
Fenerbahçe'den Mourinho kararı! Fenerbahçe'den Mourinho kararı! 01:17