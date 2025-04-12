Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Avrupa kupaları hedefini sürdüren Beşiktaş sahasında RAMS Başakşehir’i konuk ediyor. Kara Kartal, zorlu mücadelede taraftarı önünde hata yapmadan hanesine 3 puan yazdırmanın peşinde. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde istikrar arayışını sürdüren siyah-beyazlılar, son 5 lig maçında elde ettiği 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle dalgalı bir grafik sergiledi. Bu zorlu periyodun ardından hem moral hem de puan kazanmak isteyen Beşiktaş, Samsunspor’un Galatasaray karşısında puansız kapattığı haftada avantajı değerlendirme niyetinde. Maçın ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında gözler, sezonun kritik karşılaşmalarından birine çevriliyor. Avrupa kupaları hedefini sürdüren Beşiktaş, güçlü rakibi RAMS Başakşehir'i ağırlıyor. Siyah-beyazlı ekip, hem iç saha avantajını değerlendirmek hem de üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Bu sezon geride kalan 28 karşılaşmada topladığı 48 puanla 4. sıraya yerleşen Kara Kartal, 3. basamakla arasındaki farkı kapatmak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Samsunspor'un Galatasaray'a kaybettiği haftayı iyi değerlendirmek isteyen Beşiktaş, bu fırsatı geri çevirmek istemiyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yükselen bir ivme yakalamaya çalışan Beşiktaş'ta, hücum hattında kilit isim yine Rafa Silva olacak. Portekizli yıldız, son haftalardaki form grafiğiyle takımını sırtlamaya devam ederken, savunmada yaşanan sakatlıklar ve kart cezaları nedeniyle ilk 11 tercihi merakla bekleniyor. Konuk ekip RAMS Başakşehir ise 42 puanla 6. sırada yer alıyor. Avrupa bileti için mücadele eden turuncu-lacivertliler, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılarak üst sıralardaki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Başakşehir cephesinde hücumda en büyük koz ise yine Piatek olacak. Peki, Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Gedson, Salih, Chamberlain, Rashica, Muçi, Rafa Silva, Mustafa

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Ba, Duarte, Operi, Berat, Yusuf, Kemen, Crespo, Brnic, Piatek

RAFA SILVA İSTATİSTİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Yaz transfer döneminde Benfica'dan kadroya katılan ve kısa süre içerisinde taraftarın gönlüne taht kuran Rafa Silva istatistikleri ile dikkat çekiyor. Son olarak Galatasaray derbisinde attığı golle takımına 3 puan kazandıran deneyimli futbolcu, ligde 27 maçta süre aldı. Bu karşılaşmalarda 8 gol kaydeden 31 yaşındaki Portekizli isim 4 kez de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ'IN PUAN KAYBINA TAHAMMÜLÜ YOK

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Göztepe'ye elenen, ligde de Kasımpaşa ile berabere kalan Beşiktaş, kötü gidişe son vermek istiyor. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Başakşehir mücadelesine hazırlanan siyah-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında 3 puan için sahaya çıkacak. Savunma hattında yaşanan sakatlıkların ardından tekrar çıkışa geçmek isteyen Kara Kartal'da hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor.

KARA KARTAL'DA 4 İSİM SINIRDA

Siyah-beyazlı futbol takımında dört futbolcu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Arthur Masuaku ve Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TAN BAŞAKŞEHİR'E ÜSTÜNLÜK

Beşiktaş, Başakşehir ile oynadığı son 4 müsabakada kaybetmedi. Siyah-beyazlılar, söz konusu süreçte rakibini 2 kez mağlup ederken, 2 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. Kartal, rakibine karşı son yenilgisini 2022-2023 sezonunun ilk yarısında Tüpraş Stadyumu'nda oynadıkları mücadelede 1-0'lık sonuçla aldı.

OLE GUNNAR SOLSKJAER SAVUNMAYA ÇÖZÜM ARIYOR

Savunmada yaşanan soruna nasıl çözüm üreteceği merakla beklenen Solskjaer'in seçenekleri arasında üçlü savunma opsiyonu da yer alıyor. Kasımpaşa maçına Svensson, Paulista ve Masuaku'dan oluşan üçlü savunma hattıyla Başakşehir maçına çıkma ihtimali olan Norveçli teknik adamın, defansif özellikleri yüksek oyuncularından birini stoperde kullanıp yine dörtlü savunmayla çıkması da olası gözüküyor.

BEŞİKTAŞ İSTANBUL TAKIMLARINA KAYBETMİYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon İstanbul takımlarının birbirleri ile oynadığı maçlarda en fazla galibiyet alan ve en çok puan toplayan takım konumunda bulunuyor. Siyah-beyazlılar; Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Kasımpaşa ve Eyüpspor ile oynadığı 8 müsabakada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 14 puan topladı.

NORVEÇLİ TEKNİK DİREKTÖR'ÜN 3. BAŞAKŞEHİR SINAVI

Başakşehir, Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in başında bulunduğu takımlara karşı daha önce 2 kez mücadele etti. Turunculacivertliler, Solskjaer'in çalıştırdığı Manchester United ile eşleşti. Sahasında oynadığı ilk maçı 2-1 kazanan İstanbul ekibi, İngiltere'de ise 4-1 kaybetti.

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇLARINDA GOL PROBLEMİ

İki takım arasında ligde oynanan son 5 maçta takımlar gol atmakta sorun yaşıyor. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 4 kez ağları sarsarken, kalesinde ise 2 gol gördü. Beşiktaş, RAMS Başakşehir ile evinde oynadığı 16 lig maçında 6 galibiyet alabildi. Evinde rakibiyle 7 defa berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 3 kez mağlup oldu.

İKİ TAKIM ARASINDA 22. RANDEVU

Beşiktaş ile Başakşehir, Süper Lig'de bugüne kadar 21 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-lacivertliler de 6 defa kazandı. 8 müsabaka ise berabere sona erdi. İki ekip Süper Lig'de 33 kez karşılaşırken, takımlar 9'ar galibiyet elde etti. Taraflar arasındaki 15 maçta da beraberlik bozulamadı.

37. MAÇ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Beşiktaş ile RAMS Başakşehir, bugün 37. kez karşılaşacak. Siyah-beyazlı takım, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten bu yana Başakşehir adıyla devam eden rakibiyle yaptığı 36 maçta galip gelmekte zorlandı. Rakibine 10 kez üstünlük kurabilen siyah-beyazlı takım, 10 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. İki takım arasındaki 16 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçının hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Muhammet Ali Metoğlu üstlenecek.

VAR HAKEMİ POLONYA'DAN

Beşiktaş-Başakşehir maçının VAR hakemi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski olarak açıklandı. Kwiatkowski'ye AVAR'da ise Bersan Duran'ın eşlik edeceği belirtildi.