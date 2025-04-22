Beşiktaş'ta gelecek sezon için santrfor ve 6 numara gündemi yoğun şekilde ilerliyor. Orta sahada Patrick Berg için kulübü Bodo/Glimt ile tekrar görüşmelere başlayan yönetim, alternatifini ise yine devre arası gündeme gelen Salvatore Esposito olarak belirledi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta gelecek sezon için santrfor ve 6 numara gündemi yoğun şekilde ilerliyor. Orta sahada Patrick Berg için kulübü Bodo/Glimt ile tekrar görüşmelere başlayan yönetim, alternatifini ise yine devre arası gündeme gelen Salvatore Esposito olarak belirledi. Sabah'ın haberine göre Berg için masaya 4-5 milyon Euro arası bir teklifle oturan siyah-beyazlılar, Norveç kulübünün 7 milyon Euro'luk isteğini aşağı çekmeye çalışacak. Solskjaer'in de bu oyuncu için devrede olduğu ve görüşmelere dahil olabileceği kaydedildi.

31 MAÇTA 7 GOL, 9 ASİST KAYDETTİ

Tecrübeli isim için devre arasında olduğu gibi yine istenilen sonuç alınamazsa, rota İtalya'ya çevrilecek. Spezia'nın 24 yaşındaki orta sahası Esposito için bir kez daha kapı çalınacak. Bu sezon Serie B ekibiyle 31 maça çıkan ve 7 gol, 9 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çeken başarılı ön liberonun, kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.