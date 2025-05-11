Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında, sezonun son düzlüğüne girilirken Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Ligdeki sıralama açısından kritik bir viraja giren siyah-beyazlılar, ilk 3 hedefi doğrultusunda bu mücadeleyi kayıpsız geçmenin peşinde. Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de alınan Fenerbahçe galibiyetiyle moral bulan Kara Kartal, taraftarı önünde çıkacağı bu maçta yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Ligde küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşen Adana Demirspor ise prestij mücadelesine çıkıyor. Beşiktaş-Adana Demirspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Ligin alt sırasına demir atan ve eksi 2 puanla son sırada yer alan Adana temsilcisine karşı mutlak galibiyet hedefleyen siyah-beyazlılar, Samsunspor'un BAY geçtiği haftayı avantaja çevirmek istiyor. Fenerbahçe derbisinde elde edilen kritik galibiyetle moral bulan Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer önderliğinde oyun disiplinini sahaya yansıtmayı sürdürüyor. Ligde geride kalan 32 haftada 15 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle hanesine 55 puan yazdıran Kara Kartal, son iki haftadaki çıkışını bu maçta da sürdürmeyi hedefliyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Chamberlain, Gedson, Rafa, Rashica, Immobile

Adana Demirspor: Deniz, Arda, Burhan, Tolga, Abdulsamet, Bünyamin, Tayfun, Maestro, Ali Yavuz, Nabil, Yusuf

Beşiktaş-Adana Demirspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Beşiktaş-Adana Demirspor maçı 11 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başladı.

BEŞİKTAŞ-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Adana Demirspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

KARA KARTAL'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Siyah-beyazlı takım, ligde oynadığı son iki maçtan 6 puan çıkarmayı başardı. Lige veda eden Atakaş Hatayspor'u 5-1 ile geçen Beşiktaş, bir sonraki haftada ise derbide Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli rakibini 1-0'la geçen siyah-beyazlılar, üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Küme düşmesi kesinleşen bir diğer rakibi Adana Demirspor karşısında da 3 puan almanın hesaplarını yapan Beşiktaş, Samsunspor'u geçerek 3. sıraya yerleşmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ İLE ADANA DEMİRSPOR ARASINDA 42. RANDEVU

Beşiktaş ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya geldi. İki takım ilk kez 1960-1961 sezonunda karşılaşırken, Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı. Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında Süper Lig'de yapılan 41 karşılaşmanın 18'ini siyah-beyazlı takım kazandı. Adana temsilcisi 10 maçtan galip ayrılırken, 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda 63 kez fileleri havalandırdı, Adana Demirspor ise 39 gol kaydetti.

6 İSİM EKSİK

Beşiktaş'ta sakat ve cezalı 6 oyuncu, Adana Demirspor karşısında forma giyemedi. Siyah-beyazlılarda Bakhtiyor Zaynutdinov, Elan Ricardo, Emirhan Topçu, Salih Uçan ve Ernest Muçi, sakatlıklarından dolayı müsabakada görev yapamadı.

Kaleci Mert Günok ise Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı karttan dolayı cezalı duruma düşmüştü. Bu sezonki dördüncü sarı kartını gören tecrübeli file bekçisi, Adana Demirspor karşısında ilk 11'deki yerini alamadı.

4 FUTBOLCU SINIRDA

Beşiktaş'ta 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Ersin Destanoğlu, Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 36. haftadaki Alanyaspor müsabakasında görev yapamayacak. Tedavisi süren Emirhan Topçu da kart sınırındaki oyuncular arasında yer alıyor.

KALEYİ ERSİN DESTANOĞLU KORUYACAK

Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezalısı kaleci Mert Günok'un yerine Adana Demirspor maçında Ersin Destanoğlu görev yapıyor. Bu sezon Süper Lig'de 1, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'er maç olmak üzere toplam 7 müsabakaya ilk 11'de başlayan 24 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 11 gol gördü. Genç kaleci, son olarak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile oynanan maçta forma giymişti.

İLK MAÇI ADANA DEMİRSPOR KAZANDI

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında 16. haftada oynanan müsabakada Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 yenilmişti. Ligdeki iki galibiyetinden birini siyah-beyazlı takıma karşı alan Adana temsilcisi, diğer galibiyetini de Atakaş Hatayspor'a karşı elde etmişti. Süper Lig'de 19. ve son basamakta bulunan Adana Demirspor'un, geçtiğimiz haftalarda ligden düşmesi kesinleşmişti.

MAVİ ŞİMŞEKLER'DEN KARA KARTAL'A ÜSTÜNLÜK

Beşiktaş, Adana Demirspor ile Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta sahadan galip ayrılamadı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Geçen sezon oynanan ilk maçta deplasmanda 4-2 mağlup olan "Kara kartal", ligin ikinci yarısında ise İstanbul'da rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Bu sezon ise ligin ilk yarısında Adana'da oynanan müsabakada Adana Demirspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş-Adana Demirspor maçının hakemi Çağdaş Altay oldu. Altay'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Hüsnü Emre Çelimli yapıyorlar. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise İlker Yasin Avcı üstlendi.

Kritik maçın VAR koltuğunda Belçika Futbol Federasyonu'ndan Quentin Pirard yer alıyor. AVAR'da ise Murat Altan görev yapıyor.