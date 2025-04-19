Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından siyah beyazlılarda Ole Gunnar Solskjaer dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE SOLSKJAER'İN SÖZLERİ:

"Her taktiği, her formasyonu deniyor. Bugünkü oyunu nasıl değerlendirecek? İkinci devre düşüş sebeplerini nasıl değerlendirir?"

Ole Gunnar Solskjaer: "Aslında ilk yarıda çok iyiydik. Oyunu kontrol altında tuttuk. 2-0 da yapabilirdik. Rafa Silva'nın golü, çok küçük bir ofsayt. İlk yarıda gol aksiyonu çok iyiydi. İkinci yarıda ise golden sonra ise duygusal bir kırılma yaşadık. Duygularımızı kontrol etmekte zorlandık. Kötü zamanlar geçiriyoruz, bu neden olabilir. Golden sonra kontrolü kaybettik. Bunu düzeltmeliyiz. Semih'in pozisyonları var ardından, golü atabilirdi ama olmadı."

"Kontrolü kaybettiğimiz için aslında ikinci yarıdaki değişiklikleri yaptım. Orta sahada çok fazla alan verdik. O yüzden 3 stoper ve kenarlarda iki oyuncu ile oyunu kontrol etmeye çalıştım. Onların ortalarıyla gol bulmaya çalıştık. İkinci yarıda oyunu kontrol edemedik, kendimizi oyunu veremedik ikinci yarıda. Semih'i de aldım oyuna ve neredeyse golü atacaktı aslında."