Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 32. haftasında Beşiktaş, Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 32. haftasında Beşikta, deplasmanda Göztepe ile karşı kaşrıya geldi.

Bu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Mücadelede Beşiktaş adına 10. dakikada Rafa Silva gol perdesini açan isim oldu.

İlk yarı bu golle Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda dakikalar 46'yı gösterirken İsmail Köybaşı şık bir golle Göztepe adına skoru eşitledi.

İkinci yarıda başka gol sesi çıkmazken mücadelede 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş ligde 49 puanla 5. sırada yer aldı.

Göztepe ise 40 puanla 10. sırada bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Beşiktaş, öne geçti. Ceza sahası yayı önünde topla buluşan Oxlade-Chamberlain'in ara pasında Rashica, savunma arkasına kaçtı. Ceza sahası sağ çaprazından Rashica'nın yerden çevirdiği topu Rafa Silva ağlarla buluşturdu. 0-1

13. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ceza sahası önünde topla buluşan Tijanic'in sert şutunda top sol kale direğine çarpıp oyun alanına geri döndü.

43. dakikada Göztepe'de Tijanic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Emerson'un kafayla gönderdiği meşin yuvarlak, kaleci Mert Günok'ta kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

46. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Doğan Erdoğan'ın sağ kanattan ortasında defansın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası sol çizgisi önüne buluşan İsmail Köybaşı, gelişine vurduğu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1.

56. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Gedson Fernandes, sol taraftan getirdiği topu altıpas içerisinde Mustafa Hekimoğlu ile buluşturdu. Mustafa Hekimoğlu'nun vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak, kornere çıktı.

62. dakikada Beşiktaş bir kez daha gole yaklaştı. Gedson Fernandes'in pasında ceza sahası sol çizgisi yanında topla buluşan Oxlade-Chamberlain uzak köşeye gönderdiği topu kaleci Lis, çelmeyi başardı.

66. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Romulo'nun ceza sahası sağ çizgisinde yaptığı ortada Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda kaleci Mert Günok, topu ceza sahası içerisinde çeldi. Sol tarafta topla buluşan İsmail Köybaşı'nın şutunda meşin yuvarlak, kaleye paralel gitti.

90. dakikada Beşiktaş atağında, ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Semih Kılıçsoy'un şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.