Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalar ile gündem oldu. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, TRT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Başkanlık seçim tarihini 11 Mayıs olarak açıklayan Adalı, geçtiğimiz gün kongrede yaşanan olaylar ve eski yönetimler ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler...

"KOSKOCA BEŞİKTAŞ BU DURUMDA OLAMAZ"

"Bizden önce kulüpte kimin ne iş yaptığı belli değil. App'e kim bakıyor, görüşmek istedik ve bu kişi Kartal Yuvası'ndan çıktı. Yönetim kafasına göre kararlar almış, personelin güveni kaybolmuş. Beklediğimden çok daha kötüydü. Koskoca Beşiktaş'ın kulüp sistemi bu durumda olamaz."

"DEMAGOJİ YAPMANIN ALEMİ YOK"

"Divan Kurulu'nda yaşananlardan dolayı üzgünüm. Keşke Hasan Bey, gelmeden önce beni arasaydı. Daha önce Divan Kurulu'na katılmadan önce ben telefonla haber verdim. Önceden arasaydı, 17. sırada olmazdı. Demagoji yapmanın da alemi yok. Divan Kurulu'na ben müdahale edemem, orada Divan Başkanı var. Buna rağmen geçen Divan Kurulu'nda Ahmet Nur Çebi'yi uyardım ama o da 'Hayır bu konulara gireceğim' dedi. Bu camia birbirini yediği sürece, yaptığı her şey arada kaynar gider."

"HASAN ARAT ÇOK HAZIR GELMİŞ"

"Ortam güzeldi, sermaye artırımı geldi. Divan Kurulu öncesi her şey yolundaydı, yeni bir sayfa açacaktık. Bunların olması üzücü. Tesadüfen olduğunu da düşünmüyorum! Hasan Arat gelecekse, haber verecekti. Bu olan olayı tasvip etmiyorum. Tevfik Yamantürk'ü severim ama ona destek verdiğim anlamı taşımasın. İşin bir kamerada görünen kısmı, bir de kamera arkası görüntüsü var. Tevfik Bey 'Hoş geldin' diye elini uzatıyor, Hasan Bey eline vuruyor. Sonra ben herkese 'Hoş geldin' dedim. Hasan Bey çok hazır gelmiş! Hasan Bey, beş ay sonra divan geldiğinde olay çıkmamasını bekler mi? Savcılar, denetlemeler, bir ton şey olacak ve Hasan Bey tepki olmadan konuşacak? Bunu tahmin etmez mi?"

"SORACAĞIM ÇOK ŞEY VARDI AMA SORAMADIM"

"Hasan Bey'e benim de soracağım çok şey vardı ama soramadım! 17 dakika konuşmuş ama geçtiğimiz dönemle alakalı olup biteni izah edecek, kafamızdaki sorulara cevap verecek ne vardı içinde? 'Bana belgelerle geleceksiniz' dedi, ben de gülerek 'Belge mi bıraktınız, hepsini sildiniz' dedim. Lafı başka yere çekmeye çalışıyorlar."

"İNSANLARI APTAL YERİNE KOYMAYIN"

"Hiç anlamı yokken, 100 milyon euro para harcadılar. Hüseyin Bey de 100 milyon euronun 50 milyon eurosu faiz' demiş. Değil, değil! İnsanları aptal yerine koymayın, toplamda rakam 150 milyon euro. Hüseyin Bey'i severim ama troll ekibiyle senelik mi anlaştı, bilemiyorum."

"BEŞİKTAŞ'TA İYİYE GİDEN BİR ŞEYLER VARKEN..."

"Sermaye artırımı haberi geldi, sevindik. Sosyal medyaya baktım, Hüseyin Yücel üçüncü sırada! Şaşırdım, ne olduğunu anlamadım. Bunu çevresinde birileri yapıyor! Aynı şeyi Fikret Orman için de yapanlar var. Kendisi anlamaz ve sevmez ama yakınında birileri bu işi yapıyor. Öyle bir şey yapmaz, aklının ucundan da geçmez ve anlamaz da. Beşiktaş'ta iyiye giden bir şeyler varken, camiayı mutsuz etmek için bir şey yapmasınlar."

"KİMSENİN DERDİ BEŞİKTAŞ DEĞİL!"

"Kimsenin derdi Beşiktaş değil! Hepsi kendi siyasetinin peşinde! Beşiktaş ile ilgili iyi bir şey söylediklerini duydunuz mu?"

"PUSUDA BEKLEMESİNLER"

"Divan Kurulu'ndan yaşananlarla ilgili konu Disiplin Kurulu'nda. Sabah bir toplantı yaptık, süreci nasıl yöneteceklerini sorduk. Bir de seçim tarihini belirlemek için fikirlerini aldım. Aday olacaklar çıksın, Beşiktaş'ın dertleri belli ve açık. Sıkıntıları kısa sürede giderebilecek biri varsa aday olsun. Bu hodri meydan değil, böyle bir şeyi de sevmem. Ben de yanlarında olurum. Köşede bekleyip, takım kötüye gidince 'Gel bizi kurtar' diye pusuda beklemesinler."

"BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKACAĞIZ"

"11 Mayıs'ta seçim yapacağız. Bu tarihe kadar Bankalar Birliği'nden çıkacağız."

BEŞİKTAŞ VE KAYYUM...

"Kayyum falan Beşiktaş için çok ayıp şeyler! Birileri burayı satalım da kurtulalım diye mi düşünüyor anlamıyorum!"

"BAŞKANLIK DÖNEMİNİ ANLATSIN"

"Hasan Arat için BJK TV açık, gelsin konuşsun. İstediği moderatör ile konuşabilir, tek başına da konuşabilir. Sağlığı da çok iyi, Allah'a şükür. 45 senedir kendisini tanırım. Eski konuşma kondisyonuna da yakalamış, sıkıntısı yok. 24 saat BJK TV emrinde, istediği yere kameraları yollarız. Bir anlatsın ama başkanlık dönemini."

"ARTIK BEŞİKTAŞ'I ÇOK SEVMİYOR"

"Hasan Bey provoke etmek için geldi ve dediğini yaptı. Artık Beşiktaş'ı da çok sevdiğini düşünmüyorum, o duygusunu yitirmiş."

"CIRO IMMOBILE'Yİ ALMAZDIM"

"1,5 senelik süreye ihtiyaç var. Şu an takımdaki oyuncuların sözleşmeleri 2027'ye kadar sürüyor. 2028'e kadar sarkanlar bile var. Topladığınızda az para değil. Planlı gitmemiz lazım. Ben bu konularda çok iyiyim, çağırırım scout ekibini ve hocayı, sonra oyuncuların menajerlerini çağırım ve 'Sizi istemiyoruz' derim. Ancak bunun bir yolu var. Vincent Aboubakar'ı 4,6 milyon euro maaş verirdim, Ciro Immobile'yi almazdım."

"ARROYO VE RICARDO'YA KEFİLİM"

"Keny Arroyo ve Elan Ricardo transferimizi ben yaptım ve kefilim. Bu çocuklardan zarar etmeyeceğiz. En kötü ihtimalle aynı paraya göndeririz. Ricardo'nun tamamına yakınını sponsorlar karşıladı. Arroyo'nun yarısına yakınını karşılıyorlar ama diğer yarısını da karşılayacaklar, yok öyle bir şey."

"TEKLİFLER GELİYOR AMA..."

"Yerli ve yabancı genç oyuncularımıza devre arası teklifler geldi ama göndermeme planım var. Çok ekstra bir şey olur, oturur karar veririz. Kiralık olarak gönderebiliriz, bunlar olabilir ama satma taraftarı değilim. Mustafa Erhan Hekimoğlu diğer gençlere teklif geliyor. Gitmelerine sıcak bakmıyoruz. Rafa Silva için gelen bir teklif yok."

FATI, BERG, DAHL...

"Ansu Fati, Patrick Berg ve Samuel Dahl'ı Twente maçından sonra alacaktık. Amacımız bu üç transferi bitirmekti, olmadı. Ansu Fati ile hoca konuştu, anlattı. Çocuk hevesliydi, babasıyla görüşüldü. Devre arası planımızı Avrupa kupalarından elenmemiz bozdu. Patrick Berg istiyoruz, oyuncu da istiyor."

"ÇEBİ DÖNEMİNDE ALINAN ADAMLARI ALMAM"

"Burası Beşiktaş, her zaman şampiyonluğa oynar. Genç oyuncularımız, bebelerimiz olacak ama bu takımda hazır oyuncular da olacak. Ucuza da oyuncu almam! Alacaksam, en iyisini alırım. Çebi döneminde alınan adamları almam. Üç tane 2 milyon euroluk oyuncu alacağıma, pahalı bir adam alırım."

"SANTRFOR ALACAĞIM"

"Alexander Sörtloh olmaz! Olsa, ilk Beşiktaş konuşur. Konuştuk, konuşmadığımızı mı zannediyorsunuz. Yedeği yok, bırakmıyorlar. Santrforda konu başka başka isimler olabilir ama bir santrafor alacağım. Forvet, sol açık ve 6 numaraya hoca transfer istedi. Yine aynı şekil devam ediyoruz."

"BÖYLE BİR FUTBOLCU VARKEN..."

"Arthur Masuaku'yu ben mi yanlış seyrediyorum? Rakip takımlardaki sol beklerin istatistiklerini yan yana koyun, böyle bir futbolcu varken yerin dibine batırmak için her şeyi yapıyoruz. Çocuk da çok profesyonel, elinden geleni yapıyor. Taraftarın önüne atarsanız, çocuk etkilenir. Bir sene daha kontratının uzaması vardı, onu kaldırdık."

"SOLSKJAER HEYECANINDAN BİR ŞEY KAYBETMEDİ"

"Divan Kurulu'nda yaşananları bir Norveçli'ye anlatmak kolay değil. Heyecanından bir şey kaybetmiş değil. İnatçılığı var, bazı problemleri yumuşak şekilde hallediyor. Bazen çok sinirlendiğimiz şeyi, o mantıklı ve yumuşakça hallediyor. İlk geldiğinde futbolcularla ilgili kimlerle devam edeceğini yazdı. Bazı isimlere güldüm, neden güldüğümü sordu. 'O yazdıkların, üç başkan, beş teknik adam gönderdi, çok umut bağlama' dedim."

"IMMOBILE O KARAKTERDE DEĞİL"

"Üç futbolcuyla ilgileniyoruz ve üzerinde çalışıyoruz. Sekiz olursa, birileri gitmeden ihtimali yok. 50 milyon Euro verip, oyuncuları göndermem! Makul şekilde gidecek oyuncular da var. Aldığım geri dönüşlere göre sezon sonunda Immobile'nin ayrılacağını düşünüyoruz. Immobile gelecek sezonun parasını alıp gitmek istemez, o karakterde değil. Jackson Muleka'nın da opsiyonunu kullanacaklar gibi. Ciddi bir tane 9 numara alacağız!"